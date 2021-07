tmw Palermo, il rinforzo in attacco arriva dal Padova: vicino Soleri

Dopo l'esperienza a Monopoli, per Edoardo Soleri sembrano aprirsi le strade per un'altra esperienza al sud. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante del Padova è prossimo al passaggio al Palermo.