tmw Virtus Francavilla, si lavora per il difensore Belotti del Real Calepina

Il difensore centrale del Real Calepina, club che milita nel Girone B di Serie D, Giorgio Belotti potrebbe salire di categoria e sbarcare fra i professionisti. È infatti in corso una trattativa last minute con la Virtus Francavilla per portare il classe ‘98 in Puglia.