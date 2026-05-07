Ufficiale
Trapani, confermati il ds Luigi Volume e il tecnico Salvatore Aronica
La Società FC Trapani 1995 è lieta di comunicare di aver confermato Luigi Volume nel ruolo di Direttore Sportivo e Salvatore Aronica come allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/2027.
l club rinnova la fiducia a due figure chiave del progetto tecnico, con l’obiettivo principale di avviare un nuovo percorso di crescita di vittorie e di valorizzazione giovani, verso un calcio nuovo e sostenibile ma al contempo fortemente ambizioso.
Al Direttore Volume e a Mister Aronica vanno i migliori auguri di buon lavoro per la nuova stagione.
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