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Ufficiale

Trapani, confermati il ds Luigi Volume e il tecnico Salvatore Aronica

Trapani, confermati il ds Luigi Volume e il tecnico Salvatore Aronica
Luca Bargellini
Oggi alle 10:49Serie C
Luca Bargellini

La Società FC Trapani 1995 è lieta di comunicare di aver confermato Luigi Volume nel ruolo di Direttore Sportivo e Salvatore Aronica come allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/2027.

l club rinnova la fiducia a due figure chiave del progetto tecnico, con l’obiettivo principale di avviare un nuovo percorso di crescita di vittorie e di valorizzazione giovani, verso un calcio nuovo e sostenibile ma al contempo fortemente ambizioso.

Al Direttore Volume e a Mister Aronica vanno i migliori auguri di buon lavoro per la nuova stagione.

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