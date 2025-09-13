Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Inter, Chivu: "Abbiamo dominato dal primo minuto. Serve più concretezza"

Inter, Chivu: "Abbiamo dominato dal primo minuto. Serve più concretezza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:03Serie A
di Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20:25 - Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa per 4-3 contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Inizia la conferenza stampa di Chivu

Come analizza la partita?
"La squadra ha dominato dal primo minuto, siamo andati sotto, abbiamo reagito, è mancata lucidità nel capire i momenti. Tirare fuori pragmatismo e concretezza ci avrebbe permesso di tornare a Milano più felici".

Ci sono ancora degli strascichi dalla finale di Champions?
"Non c’entra niente la finale di Champions… Bisogna capire che in alcuni momenti invece di essere belli dobbiamo essere concreti. Negli ultimi 20 anni, non ho mai visto l’Inter che fa una prestazione del genere qui nello stadio della Juventus. Purtroppo si va a casa senza niente".

Come si può reagire?
"Io sono fiducioso, perchè se questa squadra può fare queste prestazioni io non mi preoccupo. Dobbiamo essere pragmatici e migliorare nella gestione dei momenti per portare a casa la partita".

Thuram si è messo a ridere con il fratello?
"Non ho visto. Però smettiamolo di fare polemiche. Iniziamo a parlare solo di quello che vediamo. Abbiamo avuto momenti di dominio. Io non ho parlato di atteggiamento, ma di capire i momenti".

A volte siete troppo prevedibili...
"Io sto pensando a vincere le partite dopo una prestazione del genere".

Serve più cattiveria?
"Bisogna capire quando si può essere belli e quando devi essere concreto".

Articoli correlati
Napoli in vantaggio a Firenze, tutte le reazioni del derby d'Italia: le top news... Napoli in vantaggio a Firenze, tutte le reazioni del derby d'Italia: le top news delle 22
Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out
Borghi: "Juve compatta intorno a Tudor, si vede la sua impronta e ora c'è consapevolezza"... Borghi: "Juve compatta intorno a Tudor, si vede la sua impronta e ora c'è consapevolezza"
Altre notizie Serie A
Anche Beukema si unisce alla festa del gol. Il Napoli cala il tris ad inizio ripresa... Anche Beukema si unisce alla festa del gol. Il Napoli cala il tris ad inizio ripresa
Napoli in vantaggio a Firenze, tutte le reazioni del derby d'Italia: le top news... Napoli in vantaggio a Firenze, tutte le reazioni del derby d'Italia: le top news delle 22
Lautaro aveva 'sgridato' Calhanoglu, ma uno dei problemi dell'Inter oggi è stato... Lautaro aveva 'sgridato' Calhanoglu, ma uno dei problemi dell'Inter oggi è stato lui
Fabregas: "Vieira è un riferimento. Baturina? Mi piace molto. Su Da Cunha scelta... Fabregas: "Vieira è un riferimento. Baturina? Mi piace molto. Su Da Cunha scelta mia"
Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out Probabili formazioniSerie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out
Borghi: "Juve compatta intorno a Tudor, si vede la sua impronta e ora c'è consapevolezza"... Borghi: "Juve compatta intorno a Tudor, si vede la sua impronta e ora c'è consapevolezza"
Il Napoli parte troppo forte per la Fiorentina, che entra in campo al 30': è 0-2... Il Napoli parte troppo forte per la Fiorentina, che entra in campo al 30': è 0-2 al 45'
Hellas Verona, da Gagliardini e Akpa a Bella-Kotchap e Orban: Zanetti fa il punto... Hellas Verona, da Gagliardini e Akpa a Bella-Kotchap e Orban: Zanetti fa il punto sui nuovi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
1 Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora attacco Pulisic-Gimenez, Cambiaghi più di Rowe
2 Juventus-Inter 4-3, le pagelle: cose turche e della famiglia Thuram. Tudor 'pesca' Adzic
3 Juventus-Inter, le probabili formazioni: tocca a Koopmeiners, Mkhitaryan insidia Sucic
4 Costacurta sul derby d'Italia: "Credo che l'Inter abbia un problema, la Juve una squadra"
5 Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out
Immagine top news n.1 Juventus-Inter 4-3, le pagelle: cose turche e della famiglia Thuram. Tudor 'pesca' Adzic
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Juve prima da sola a punteggio pieno, Inter a 3 punti
Immagine top news n.3 Derby d'Italia spot per la Serie A, come lo scorso anno: Juventus-Inter finisce 4-3
Immagine top news n.4 Atalanta, Lookman non convocato. Juric: "Situazione spiacevole. Voglio altro a livello umano"
Immagine top news n.5 Milan, Allegri: "Rabiot sta bene fisicamente, valuteremo. Nkunku è quello più indietro"
Immagine top news n.6 Da Cagliari-Parma a Como-Genoa, passando per Juve-Inter: le probabili della 3^ giornata
Immagine top news n.7 Chivu lancia Akanji e va a Torino con l'Inter di Inzaghi. Poi difende Bisseck e Calhanoglu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
Immagine news podcast n.2 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
Immagine news podcast n.3 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Immagine news podcast n.4 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: "Inter, Chivu a rischio. Como, le parole di Fabregas irrispettose"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader"
Immagine news Serie C n.3 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Anche Beukema si unisce alla festa del gol. Il Napoli cala il tris ad inizio ripresa
Immagine news Serie A n.2 Napoli in vantaggio a Firenze, tutte le reazioni del derby d'Italia: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Lautaro aveva 'sgridato' Calhanoglu, ma uno dei problemi dell'Inter oggi è stato lui
Immagine news Serie A n.4 Fabregas: "Vieira è un riferimento. Baturina? Mi piace molto. Su Da Cunha scelta mia"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out
Immagine news Serie A n.6 Borghi: "Juve compatta intorno a Tudor, si vede la sua impronta e ora c'è consapevolezza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Caserta: "Dopo il 2-0 siamo usciti dalla partita, commessi molti errori
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria ultima in classifica e contestata, la Gradinata Sud: "Via da Genova"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Cesena 1-2, le pagelle: Coda non punge, male Barak. Castagnetti, che esordio
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "C'è rammarico per i tre pali presi, ma sono felice"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Sampdoria non si rialza più: a Marassi vince il Cesena 2-1
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Stiamo crescendo. Liberali? Arriverà il suo momento"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, Falzerano: "Vittoria importante, possiamo fare bene"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, De Giorgio dopo il 3-3 col Crotone: "Grande carattere, pareggio giusto"
Immagine news Serie C n.3 Latina, Parodi dopo il pari di Foggia: "Su questa strada ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 14:30: tris Benevento, vincono Pineto, Gubbio e Casarano
Immagine news Serie C n.5 Trento, Daniele Riganti nuovo responsabile dell’Area performance e della preparazione atletica
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 4ª giornata - Chiricò trascina il Casarano. Dopo 45' sorride anche il Pineto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, Cincotta: "Milan squadra esperta, ha obiettivi ben diversi dai nostri"
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo Femminile, gara da dentro o fuori con la Roma. Spugna: "Segnale molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Battere il Napoli era l'obiettivo odierno, raggiunto. Ora attenderemo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - La Juventus vince, ma non è ancora in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.5 Spugna: "Emozionato di tornare al Tre Fontane. In estate c'erano City, Real e Galatasaray"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women’s Cup, si chiude la fase a gironi: Roma-Sassuolo scontro la vertice
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…