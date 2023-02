ufficiale Alessandria, ribaltone in panchina. Salta Rebuffi alla guida della prima squadra

vedi letture

Ribaltone in panchina in casa Alessandria, con il club che ha deciso di sollevare mister Fabio Rebuffi dalla guida tecnica della prima squadra.

Ecco il comunicato:

"L’Alessandria Calcio comunica che da oggi mister Rebuffi non è più l’allenatore della prima squadra. A lui il ringraziamento per l’impegno profuso e il contributo portato in questi anni, a cominciare dal lungo percorso nel settore giovanile, con l’augurio per il miglior proseguimento della carriera".