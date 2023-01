ufficiale Ancona, l'ex arbitro Brignoccoli nuovo dirigente del club marchigiano

È con una nota ufficiale che l'Ancona "comunica l’inserimento all’interno del proprio organigramma della figura di Libero Brignoccoli in qualità di dirigente. Ex fischietto, tra il 1991 e il 1995, anno del suo ritiro, ha diretto 15 partite del massimo campionato italiano e 2 gare di Coppa Italia. In Serie B ha invece arbitrato 48 gare negli stessi anni. Brignoccoli, per molti anni, è stato un manager di numerose compagini del territorio. Ha vissuto esperienze nel calcio, ma anche nel volley. Ha svolto incarichi federali come delegato di Lega, adesso è pronto a tuffarsi nella nuova avventura a tinte biancorosse. Per lui, tra l’altro, si tratta di un ritorno. Brignoccoli, infatti, era già stato nell’Ancona nella stagione 1997-98 in Serie B.

"Sono entrato a far parte di questa società formata da persone serie e preparate. Metterò a disposizione la mia esperienza acquisita prima come arbitro e poi come dirigente , per poter far crescere ancor di più il club", queste le sue prime parole nella nuova veste.