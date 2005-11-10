Ufficiale
Cavese, a centrocampo ecco Ponziglione: ha sottoscritto un contratto annuale
TUTTOmercatoWEB
È attraverso il comuicato che riportiamo integralmente, che la Cavese "rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Ponziglione.
Nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 15 febbraio 2007, è cresciuto nel settore giovanile del Potenza mettendosi in mostra con 9 reti in Primavera 3 nella stagione 2024/25, giocata sotto età. Lo scorso anno nel campionato di Primavera 2 si è diviso tra Crotone e Salernitana.
Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027.
Benvenuto Ivan!".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C