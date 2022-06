ufficiale Arzignano Valchiampo, rinnovo annuale con opzione per Riccardo Casini

Riccardo Casini prosegue la sua avventura con l'Arzignano Valchiampo e firma un contratto annuale con opzione di rinnovo. Il club neopromosso ha infatti ufficializzato in una nota la riconferma del forte centrocampista classe ’92, elemento fondamentale della squadra che più volte ha guidato in campo con la fascia di capitano. Partirà per lui la quarta stagione consecutiva in gialloceleste. Anche in Serie C vestirà il numero 4.