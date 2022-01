ufficiale Avellino, Gagliano lascia il club irpino. Torna al Cagliari per fine prestito

Serie C

Oggi alle 12:36

Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l’Avellino per la risoluzione del prestito del calciatore Luca Gagliano.

Nato ad Alghero il 14 luglio 2000, Gagliano è cresciuto nel vivaio del Cagliari, diventando un punto fermo della Primavera con 28 reti in 75 gare disputate. Nella seconda metà del campionato 2019-20 è stato aggregato in pianta stabile alla prima squadra collezionando due presenze in Serie A, tra cui quella memorabile nella vittoria casalinga contro la Juventus: suo il gol e l’assist nel 2-0 finale.

Poi l’esperienza con l’Olbia nella stagione 2020-21 e la prima avventura lontano dall’Isola tra le fila dell’Avellino: 33 in totale le presenze in Serie C, 4 i gol realizzati.

Attaccante mancino in grado di ricoprire più ruoli nella zona avanzata del campo, apprezzato per il suo spiritico di sacrificio e l'attaccamento ai colori rossoblù: rientra ora al Cagliari per dare il suo contributo alla causa