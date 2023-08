ufficiale Brindisi, c'è il rinforzo sulla corsia destra. In prestito dall'Ancona c'è Lombardi

Come già avevamo anticipato, è con una nota ufficiale che il Brindisi "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall' U.S. Ancona, squadra con la quale nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze in Lega Pro, Luca Lombardi, attaccante classe 2002.

Cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, Lombardi ha vestito in carriera le maglie di Imolese e Ancona.

Il calciatore si legherà al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024.

Il sodalizio adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra".