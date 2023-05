ufficiale Brindisi, rinnovo fino al 2025 per il tecnico Ciro Danucci

vedi letture

FC Brindisi comunica di aver trovato l'intesa con Mister Ciro Danucci per il rinnovo del contratto che legherà il tecnico al club biancazzurro sino al 30/06/2025 con opzione per un ulteriore anno. Soddisfazione nelle parole del Presidente Daniele Arigliano: "Non avevamo dubbi sulla volontà, come società, di voler proseguire il nostro percorso con Mister Danucci. Il rinnovo era nell’aria ma prima bisognava incontrarci per concretizzarlo, doveva esserci volontà da entrambe le parti e c’è stata. Proseguiremo insieme questo percorso che, sono certo, ci porterà gioie in futuro.”