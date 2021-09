ufficiale Carrarese, il Ds Minguzzi risolve il contratto con il club. Al suo posto va Ricci

vedi letture

Cambio in dirigenza per la Carrarese, con il Ds Vincenzo Minguzzi che risolve il rapporto con il club apuano e viene rimpiazzato da Nelso Ricci.

Ecco la nota della società:

"Carrarese calcio 1908 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Vincenzo Minguzzi. E' altresì reso noto che è stata affidata la Direzione generale del club al Sig. Nelso Ricci con un contratto a scadenza 30.06.2023. Il dirigente carrarese è uno dei maggiori scopritore di talenti calcistici in erba con una carriera alle spalle di livello in massima serie in società come Siena e Livorno".