ufficiale Catania, tesserato l'ex Pordenone Francesco Deli

Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Deli, nato a Roma il 17 luglio 1994. In carriera, il talentuoso centrocampista ha disputato fin qui nelle competizioni professionistiche ufficiali 262 gare impreziosite da 36 reti. Cresciuto calcisticamente nell’Atletico Roma, dopo gli esordi in D con il Palestrina ha sommato dal 2014 al 2017, con la Paganese, le prime esperienze in terza serie. Nel 2018, con il Foggia, Deli ha conquistato la promozione in B e vinto la Supercoppa di Lega Pro.

In cadetteria, l’atleta laziale ha poi giocato ininterrottamente fino al 2022 dapprima con la squadra pugliese, successivamente con la Cremonese, anche nell’annata del ritorno grigiorosso in A, e infine con il Pordenone, collezionando complessivamente 110 presenze e firmando 13 gol ed altrettanti assist.

Nel girone A del campionato Serie C 2022/23, il neo-rossazzurro ha disputato 26 gare andando tre volte a segno con i neroverdi, secondi in classifica.