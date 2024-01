Ufficiale Casertana, rinforzo a centrocampo. Ufficiale l'arrivo di Francesco Deli dal Catania

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Deli che arriva in rossoblu a titolo definitivo dal Catania FC.

Il centrocampista classe 1994 in carriera vanta esperienze in C con Paganese, Pordenone e Foggia. Con i satanelli nel 2018 conquista il salto in serie B e la Supercoppa di Lega Pro collezionando, poi, 25 presenze e 5 gol nella successiva annata in cadetteria; categoria in cui ha militato indossando anche le maglie di Pordenone e Cremonese. Con i grigiorossi conquista lo storico ritorno in serie A. Nella prima parte della stagione in corso ha collezionato con il Catania 10 presenze e 1 rete in campionato e 4 presenze e 1 rete in Coppa Italia.