ufficiale Feralpi, colpi da Serie A nelle giovanili. Lucchini mister della Primavera, Pinardi Dt

Colpi da Serie A per la Feralpisalò, che va potenziando ulteriormente il proprio settore giovanile. Arricchito dalla presenza di mister Stefano Lucchini alla Primavera 2, oltre che dalla conferma di Alex Pinardo come Dt delle giovanili gardesane: il dirigente ha firmato un accordo biennale.

Ecco il comunicato:

"Feralpisalò comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera 2 a Stefano Lucchini. Il tecnico ha firmato con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2023.

Lucchini, ex difensore tra le altre di Cremonese, Atalanta e Sampdoria, ha iniziato la carriera in panchina con le giovanili dei grigiorossi, per poi sedersi su quella del Brescia come vice e guidare la Pergolettese per 30 partite nell'ultimo campionato di Lega Pro.

Feralpisalò comunica altresì di aver rinnovato il contratto con il direttore tecnico del Settore giovanile, Alex Pinardi. Il dirigente ha firmato un accordo fino al 2024.

Il Club augura ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro".