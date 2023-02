ufficiale Filip saluta l'Alessandria e vola in Romania. È un nuovo giocatore del Cluj

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:11 Serie C

Si chiude, almeno per il momento, l'avventura italiana di Robert Filip: il centrocampista ha infatti salutato l'Alessandria, per trasferirsi in Romania, al Cluj.

Ecco la nota ufficiale:

"L’Alessandria Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo al Cluj del giocatore Robert Filip.

A Robert, prodotto del settore giovanile Grigio, gli auguri per il miglior proseguimento della carriera".