ufficiale Fiorenzuola, risoluzione consensuale del contratto col tecnico Tabbiani

vedi letture

Serie C

Oggi alle 09:29 Serie C

U.S. Fiorenzuola comunica di aver trovato un accordo in data odierna per la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione che la legava al proprio allenatore Luca Tabbiani.