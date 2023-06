ufficiale Fiorenzuola, sarà Bonatti il nuovo allenatore: ha firmato un contratto biennale

vedi letture

U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter comunicare di aver sottoscritto l’accordo che la legherà ad Andrea Bonatti come Allenatore della Prima Squadra rossonera fino al 30/06/2025.

Nato a Brescia e classe 1984, la carriera nello staff tecnico da parte di Mister Bonatti nasce Collaboratore Tecnico di Lumezzane e Crotone e poi passa al ruolo di Vice Allenatore a Grosseto e Salernitana. Proprio a Salerno dal 2014 Bonatti da vice allenatore riesce a vincere il campionato e ad approdare in Serie B.

Dal 2016 Mister Bonatti inizia ad allenare la Primavera della Lazio, prendendo il posto di Simone Inzaghi e guidando i biancocelesti fino al 2018 e vincendo il proprio girone nel campionato.

Da lì un percorso importante nelle giovanili della Juventus Football Club per Mister Bonatti, partendo dall’Under 16 ed arrivando alla Primavera, dove è riuscito a conquistare la Final Four di Youth League nella stagione 2021/2022, venendo eliminato solo in semifinale ai calci di rigore dal Benfica YL dopo aver affrontato e superato nel percorso realtà come Chelsea YL, Zenit YL e Liverpool YL.

Nella scorsa stagione Mister Bonatti ha allenato nella prima parte di campionato la Triestina Calcio in Serie C Girone A, prima di calarsi in questa nuova avventura in rossonero.

A Mister Andrea Bonatti il benvenuto in rossonero da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola, con la dirigenza che augura Buon Lavoro in preparazione della prossima stagione di Serie C – Lega Pro.