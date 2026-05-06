Dolomiti Bellunesi, la priorità è trattenere Giugliarelli e Bonatti: il punto della situazione

Dopo aver conquistato la salvezza al primo anno in Serie C la Dolomiti Bellunesi ha già iniziato a programmare il proprio futuro con un obiettivo prioritario: confermare sulla panchina il tecnico Andrea Bonatti artefice della salvezza con 40 punti conquistati in 38 giornate, e in dirigenza .Jacopo Giugliarelli Sia l’allenatore sia il direttore sportivo hanno ancora un anno di contratto con il club, ma sarebbero finiti nel mirino di società di maggior prestigio.

Come riferisce Trivenetogoal.it per il classe ‘84 ci sarebbero delle voci di un interessamento dell’Inter Under 23 qualora l’attuale tecnico Stefano Vecchi dovesse salutare a fine stagione, anche se non sembrano essere arrivate conferme in questo senso. Per Giugliarelli invece ci sono rumors su un possibile approdo alla Reggiana qualora gli emiliani, come appare probabile, dovessero retrocedere e ripartire dalla Serie C nella prossima stagione.

In caso d’addio del tecnico la Dolomiti Bellunesi potrebbe decidere di bussare alla porta della Giana Erminio per chiedere informazioni su Vinicio Espinal che ha conquistato i play off e battuto sorprendentemente il Trento nel primo turno. Anche se la priorità è andare avanti con Bonati in panchina e Giugliarelli in cabina di regia.