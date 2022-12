ufficiale Il Padova conferma l'esonero di Bruno Caneo: il comunicato del club

Il Padova ha ufficializzato l'esonero di Bruno Caneo tramite una nota ufficiale diramata sui propri canali: "Il Calcio Padova comunica che la Società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Bruno Caneo. Al mister il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nei prossimi giorni".