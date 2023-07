ufficiale Il Perugia riparte da Baldini. Annuale per il mister, con rinnovo in caso di playoff

Serie C

ieri alle 19:32

Ha preso il via la stagione del Perugia, con il club che ha nominato Francesco Baldini nuovo tecnico della prima squadra: per lui, contratto fino a giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di playoff.

Ecco la nota:

"Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Perugia Calcio. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con rinnovo automatico in caso di playoff.

Lo staff tecnico sarà composto dall’allenatore in seconda Luciano Mularoni, dal preparatore atletico Diego Gemignani, dal collaboratore tecnico Dos Santos Machado Claiton, dal preparatore dei portieri Diego Bertaccini e dal preparatore atletico addetto al recupero infortunati Matteo Valeri.

La società augura al mister e al suo staff un buon lavoro!".