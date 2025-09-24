TMW Torino, cambia l'allenatore della squadra Primavera. Esonerato Fioratti, arriverà Baldini

Il Torino cambia allenatore, ma per la squadra Primavera. Autore di una falsa partenza alla guida della squadra Primavera, che conduce dallo scorso mese di marzo, arriva l'esonero per il tecnico dei giovani granata Christian Fioratti. L'allenatore classe 1973 sarà sollevato dall'incarico a seguito della pesante sconfitta per 3-0 nell'ultimo turno col Cesena.

Al suo posto in arrivo Francesco Baldini, che ha come ultima panchina in carriera quella della SPAL - guidata per 15 partite dal febbraio al giugno scorso - e in precedenza ha però anche allenato Lecco, Trento, Perugia, Vicenza, Catania, Trapani, Imolese, Lucchese e Sestri Levante oltre ad un'esperienza già consolidata in alcuni grandi settori giovanili italiani come Roma, Juventus e Bologna.