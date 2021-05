ufficiale Lecco, risolto consensualmente il contratto con mister D'Agostino

Un primo addio in casa Lecco: è stato infatti risolto consensualmente il contratto con mister Gaetano D'Agostino.

Questa la nota della società:

"Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Gaetano D’Agostino. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per aver raggiunto lo storico traguardo dei playoff, nonché per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in queste due stagioni in bluceleste".