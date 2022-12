ufficiale Piacenza, risolto consensualmente il contratto di Simone Giacchino

vedi letture

Serie C

ieri alle 16:04 Serie C

Finisce l'avventura a Piacenza di Simone Giacchino, centrocampista classe 2003 arrivato in estate nel club biancorosso. Il club ha annunciato oggi pomeriggio la risoluzione consensuale con il calciatore, che lascia Piacenza dopo due presenze, una in campionato e una in Coppa Italia.