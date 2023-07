ufficiale Pontedera, tris di rinforzi: Calvani e Gagliardi dal Genoa, Marrone dal Milan

vedi letture

Serie C

Oggi alle 20:49 Serie C

Tris di rinforzi per il Pontedera, che accoglie due nuovi calciatori in difesa e uno a centrocampo: il difensore centrale Gabriele Calvani e il terzino destro Lorenzo Gagliardi arrivano in prestito dal Genoa, mentre il centrocampista Federico Marrone a titolo definitivo dal Milan. Di seguito il comunicato ufficiale:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver perfezionato l'ingaggio dei calciatori Gabriele Calvani, Lorenzo Gagliardi e Federico Marrone. Calvani e Gagliardi, rispettivamente difensore centrale e terzino destro, arrivano con la formula del prestito dal Genoa. Entrambi classe 2004, in rossoblù hanno vinto il campionato di Primavera 2 nella passata stagione. Proviene a titolo definitivo dal Milan, invece, il centrocampista centrale Marrone. Classe 2004, ha fatto la trafila nel settore giovanile rossonero fino all'Under 18, in cui ha militato negli ultimi due anni. I tre nuovi innesti, già a disposizione di mister Canzi per il ritiro pre campionato, contano svariate presenze nelle Nazionali giovanili. Benvenuti nella famiglia Granata!".