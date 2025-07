Ufficiale Ballan, nuova chance: il terzino scuola Bologna è un nuovo giocatore del Pontedera

Come l'anno scorso, anche nella stagione 2025-26 il Pontedera è stato sorteggiato nel girone B di Serie C. Ma per migliorare la classifica della passata annata, il club granata ha pescato dal mercato una chance a parametro zero. Infatti, nelle ultime ore, è stato ufficializzato l'ingaggio di Luciano Ballan: il terzino sinistro, classe 2003, reduce da un'esperienza poco fortunata al Legnago (solo 160 minuti), si è ritrovato svincolato all'inizio del mese e ha deciso di accettare una nuova sfida con la maglia del Pontedera.

Secondo quanto riferito nell'annuncio ufficiale della società toscana, il giocatore - scuola Bologna - ha firmato un contratto fino al 2026, con opzione per un anno ulteriore.

Comunicato ufficiale dell'arrivo

"L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luciano Ballan.

Ballan, terzino sinistro classe 2003, è un prodotto dei settori giovanili di Bologna e Pordenone. Dopo aver maturato esperienza in Serie D al Campodarsego, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Legnago Salus in Serie C.

Ballan ha sottoscritto con la società granata un contratto annuale con opzione".