ufficiale Potenza, il nuovo ds è Martino. Ex capo scout a Lecce, ritrova Trocini

vedi letture

Serie C

Ieri alle 23:19 Serie C

Nuovo direttore sportivo per il Potenza. Con il selfie d'ordinanza del presidente Caiata, il club lucano ha infatti annunciato l'arrivo di Giovambattista Martino come nuovo ds. Il dirigente, ex capo scout del Lecce, ritrova l'allenatore Bruno Trocini, con cui ha già lavorato al Rende nella stagione 2017-2018.