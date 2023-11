ufficiale Potenza, tesserato il terzino Pace. Era svincolato dopo l'esperienza a Brescia

vedi letture

Federico Pace è ufficialmente un nuovo giocatore del Potenza Calcio. Nato ad Aprilia il 9 agosto 1999, il terzino sinistro ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. In carriera ha indossato le maglie di Aprilia, Cynthialbalonga, Campobasso e Brescia, totalizzando 104 presenze in Serie D, 31 in Serie C, arricchite da 8 gol e 4 assist, e 4 presenze in Serie B. Pace si è unito al gruppo rossoblù durante l'allenamento mattutino allo Stadio Viviani, mettendosi così da subito a disposizione di mister Lerda.

La società dà un caloroso benvenuto a Federico all'interno della famiglia Potenza Calcio.