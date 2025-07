Ufficiale Forlì, resta bomber Petrelli: tesserato a titolo definitivo dopo lo svincolo dal Genoa

Svincolatosi dal Genoa per Elia Petrelli ci sarà ancora la maglia biancorossa del Forlì da onorare. L’attaccante classe 2001 ha infatti firmato con il club dove ha militato, in prestito, nella passata stagione mettendo in mostra tutte le sue qualità offensive. Di seguito la nota dei romagnoli:

"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con Elia Petrelli. L’attaccante biancorosso, svincolato dal Genoa, ha siglato un accordo annuale a titolo definitivo con i biancorossi. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

L’attaccante classe 2001 è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata della scorsa stagione fino alla Serie C, chiudendo l’annata con 14 gol e 7 assist in 28 presenze. Un talento di assoluto valore che proprio con i colori del Forlì ha ritrovato continuità, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Ora il grande passo di nuovo tra i professionisti con la grande voglia di continuare a recitare un ruolo da protagonista".