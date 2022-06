ufficiale Rimini, rinnovo biennale per il bomber Gabbianelli

Dopo i 14 gol e 12 assist in 40 presenze in Serie D nell'ultima stagione per l'attaccante Gianmarco Gabbianelli arriva il rinnovo con il Rimini. Il club romagnolo, neopromosso in Serie C, ha infatti annunciato che il classe '94 ha rinnovato il contratto sino a giugno 2024.