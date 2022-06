ufficiale Rimini rinnovo in difesa. Panelli prolunga fino al 2023 con i romagnoli

vedi letture

Ancora una conferma in casa Rimini, neo promosso in C. Il club romagnolo ha infatti prolungato per una stagione il contratto del difensore Tommaso Panelli.

Ecco la nota del club:

"Il Rimini Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del rapporto contrattuale con il giocatore Tommaso Panelli. Il centrale difensivo toscano resterà in biancorosso sino al 30 giugno 2023".