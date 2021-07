ufficiale Teramo, c'è la firma del mister: squadra affidata a Guidi. Reso noto lo staff

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Federico Guidi, con la Casertana attualmente esclusa dal prossimo campionato di Serie C, ha raggiunto l'accordo con il Teramo. Sarà infatti lui l'allenatore dei biancorossi.

Questa la nota degli abruzzesi:

"La S.S. Teramo Calcio è lieta di dare il benvenuto al sig. Federico Guidi, in qualità di nuovo responsabile tecnico della prima squadra biancorossa per la stagione 2021/22.

Fiorentino di origine, il 44enne neo-mister del Diavolo ha approcciato alla carriera da guida tecnica nelle Giovanili di club importanti: all’Empoli nelle formazioni Giovanissimi ed Allievi e, successivamente, nella Fiorentina, in particolare in un triennio con la Primavera (dal 2014 al 2017) ricco di successi che lo fa approdare in Azzurro, nelle rappresentative Under 19 e Under 20, prima della doppia esperienza in Lega Pro, a Gubbio (2019/20) e nell’annata sportiva appena archiviata, nelle fila della Casertana, con cui ottiene il raggiungimento dei play-off.

Guidi sarà accompagnato a Teramo dal seguente staff tecnico: Andrea Cupi è l’allenatore in seconda, Domenico Melino il preparatore atletico, mentre il ruolo di allenatore dei portieri è affidato a Giovanni Di Fiore".