ufficiale Triestina, interrotto il rapporto con il tecnico Pillon

Al termine dell'odierna riunione programmatica tra l'Amministratore Unico Mauro Milanese e lo staff tecnico della prima squadra, si è giunti a malincuore alla conclusione di non proseguire il rapporto di collaborazione con Giuseppe Pillon ed il suo staff. Nei prossimi giorni la società comunicherà la nuova conduzione tecnica della prima squadra. A Giuseppe Pillon e ai collaboratori, va il ringraziamento per il lavoro svolto per la causa alabardata e un sincero in bocca al lupo per il futuro, dentro e fuori dal campo.