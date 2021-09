ufficiale Turris, ecco l'italo-brasiliano Sartore per il centrocampo

Serie C

Oggi alle 15:49 Serie C

Nuovo acquisto dal mercato degli svincolati per la Turris. Il club campano ha infatti annunciato l'arrivo di Francisco Sartore, reduce dall'esperienza a Bisceglie: di seguito la nota ufficiale.

"La S.S. Turris Calcio comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Sartore Dos Santos Perez.

Assistito dall’avvocato Claudio Laganà, l'attaccante esterno nato in Brasile nel 1995 - in possesso di cittadinanza italiana - ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione 2022-23".