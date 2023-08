ufficiale Un ritorno in casa Fermana: riecco il portiere Borghetto

Un ritorno in casa Fermana: il club ha infatti annunciato il ritorno in gialloblù di Nicola Borghetto. Di seguito la nota ufficiale:

"La Fermana comunica con piacere il ritorno in maglia gialloblù di Nicola Borghetto, estremo difensore classe 1999, protagonista lo scorso anno in maglia canarina. Arrivato ad inizio anno, Borghetto si è ritagliato un ruolo da protagonista la scorsa stagione, conquistandosi la titolarità della maglia numero uno e tenendola fino alla fine. Per lui sono state 21 le presenze da titolare in maglia canarina con 31 gol subiti e 4 cleen sheets. In carriera per lui anche le esperienze con Verona, Mantova, Belluno e Monterosi. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024".