Ufficiale Avellino, un altro rinnovo importante: Tommaso Cancellotti ha firmato fino al 2027

L'Avellino ha comunicato ufficialmente il prolungamento del contratto di un altro giocatore: Tommaso Cancellotti vestirà la maglia biancoverde fino al 30 giugno 2027. Arrivato ad Avellino nell'estate del 2023, Cancellotti si è subito ritagliato un ruolo da protagonista nello scacchiere difensivo della squadra. In poco più di una stagione, il laterale ha collezionato ben 77 presenze ufficiali, mettendosi in luce non solo per la sua solidità e costanza in fase di copertura, ma anche per l’efficacia offensiva: sono infatti 6 gli assist serviti ai compagni, a conferma della sua capacità di incidere anche nella metà campo avversaria.

La società, con questo rinnovo, ribadisce la volontà di puntare su un gruppo compatto e affidabile, formato da elementi di comprovata esperienza come Cancellotti, capace di garantire continuità e spirito di sacrificio. La firma fino al 2027 rappresenta un passo importante nella costruzione di una rosa competitiva e ambiziosa.

"A Tommaso va il più sincero in bocca al lupo per le sfide future, con l’auspicio che il proseguimento della sua avventura in Irpinia sia ricco di soddisfazioni personali e successi di squadra, nell’ottica di un Avellino sempre più protagonista".