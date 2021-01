ufficiale Venezia, rinforzo sulla corsia mancina: dal Parma arriva Ricci

Innesto sulla corsia mancina per il Venezia, che si assicura il classe '96 Giacomo Ricci, proveniente dal Parma.

Questa la nota del club lagunare:

"Il Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito sino al 30 giugno 2021 del laterale sinistro Giacomo Ricci.

Il giocatore classe 1996, che in carriera ha vestito le maglie di Livorno Pro Piacenza, Carrarese, Juve Stabia e Parma, nel corso di questa stagione ha disputato 3 partite nel campionato di Serie A e 3 in Coppa Italia".