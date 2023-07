ufficiale Vis Pesaro, nuovo innesto in difesa. Zagnoni ha firmato un biennale

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Davide Zagnoni, difensore centrale. Il classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Parma, dopo varie esperienze in serie D è approdato lo scorso anno all’Imolese.

Ha firmato un contratto dalla durata biennale, fino al 30 giugno 2025. In serie C ha un gol all’attivo, in serie D era conosciuto come il difensore goleador. Temperamento e tenacia unita a bravura ed una forte motivazione di far bene lo caratterizzano.