Ufficiale
Reggiana, contratto di apprendistato triennale per Ledain: aggregato agli allenamenti di Tesser
TUTTOmercatoWEB
Novità giornaliera in casa Reggiana, con la società granata che ha fatto sapere che il centrocampista classe 2007 Samuel Ledain ha sottoscritto un contratto di apprendistato di durata triennale, valido dunque fino al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota:
"Samuel Ledain firma in granata un contratto di apprendistato di durata triennale.
Centrocampista francese classe 2007, è arrivato a Reggio Emilia all’inizio della passata stagione e si è messo in luce nel campionato Primavera 2, totalizzando con la maglia granata 4 gol e 1 assist in 27 presenze. Già nel corso dell’ultima annata è stato a lungo aggregato per gli allenamenti alla Prima Squadra.
Buona fortuna, Samuel".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C