Ufficiale Vicenza, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Alex Rolfini

Si chiude dopo un infortunio muscolare rimediato lo scorso 23 febbraio contro il Lumezzane, l'avventura di Alex Rolfini con il Vicenza. Il club biancorosso, pochi minuti fa, ha comunicato, infatti, la risoluzione del contratto con l'attaccante classe 1996.

"La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alex Rolfini".

Rolfini (28) nel corso sua carriera ha vestito anche le mani di Ancona, Gozzano, Legnago, Carrarese, Alma Juventus Fano, Fermana e Delta Porto Tolle.

A spiegare le motivazioni di questo addio è stato quest'oggi Il Giornale di Vicenza, secondo cui “il contratto di Rolfini era stato rinnovato nel luglio del 2024 per un anno, ma con una clausola che è la chiave di tutto questo giallo: se avesse realizzato 7 reti e conquistato 22 presenze, per lui sarebbe scattato il rinnovo automatico, anche in serie B. La società, pur avendo in rosa un giocatore con il crociato rotto, aveva comunque concesso il rinnovo, come buon gesto di fiducia e garanzia per il giocatore che in quel momento era senza mercato. Rolfini di gol ne ha conquistati 8 e ha totalizzato 20 presenze, ne sarebbero mancate due in 4 partite per arrivare al traguardo. Ma l’attaccante avrebbe scelto, insieme al suo procuratore, un’altra strategia che è tutta economica”.