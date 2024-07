Ufficiale Vincenzo Plescia torna al Renate. Accordo fino al 30 giugno 2026

Vincenzo Plescia torna al Renate. Classica prima punta, nato a Palermo il 18 febbraio 1998, è cresciuto nel settore giovanile rosanero. Dalla stagione 2018 è stabilmente in Lega Pro, categoria che ha disputato con le maglie di Gubbio, Renate (30 presenze e 4 gol nel campionato '19/20), Vibonese (11 gol nel '20/21, miglior stagione in termini realizzativi), #Avellino, Piacenza e in ultimo Messina, club che ha contribuito a salvare con 5 gol e 2 assist serviti.

Per Vincenzo, contratto biennale con le pantere, con scadenza il 30 giugno 2026.