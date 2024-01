Ufficiale Virtus Entella, il giovane Banfi si trasferisce in D: giocherà con la maglia del Forlì

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:13 Serie C

La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Forlì per il trasferimento del calciatore Emanuele Banfi (attaccante 17 maggio 2004). A Emanuele un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura da parte di tutta la Virtus Entella.

Questa la situazione aggiornata dei trasferimenti nel Girone B:

Ancona

Acquisti: Davide Mondonico (Renate), Mario Prezioso (Potenza), Federico Moretti (Brindisi), Daniel Giampaolo (Recanatese), Vasilios Vogiatzis (Giugliano)

Cessioni: Eduard Dutu (Fiorentina), Julian Kristoffersen (Pro Sesto), Lorenzo Gavioli (Monterosi), Andrea Mattioli (Arzignano Valchiampo), Lorenzo Peli (Atalanta)

Arezzo

Acquisti: Francesco Donati (Empoli), Giovanni Catanese (Pontedera)

Cessioni: Samuele Zona (ACR Messina), Andrea Poggesi (Pro Sesto)

Carrarese

Acquisti: Elia Maccherini Tonini (Brescia)

Cessioni: Matteo Sementa (Parma), Raffaele Cartano (Brescia), Malik Opoola (Brindisi), Alessandro Raimo (Recanatese), Simone Simeri (Bari)

Cesena

Acquisti:

Cessioni: Jonathan Bumbu (Gubbio)

Fermana

Acquisti: Davide Marcandella (Vis Pesaro), Elia Petrelli (Pro Sesto), Simone Condello (Pro Vercelli), Ousmane Niang (Pro Vercelli), Luca Petrungaro (Pro Sesto), Nicola Malaccari (Brindisi), Ivan De Santis (Taranto)

Cessioni: Andrea Gasbarro (risoluzione), Yassine Diouane (risoluzione), Nicolò Biral (Inter), Marco Calderoni (Brindisi), Lorenzo Grassi (Brindisi)

Gubbio

Acquisti: Jonathan Bumbu (Cesena), Alessio Brambilla (Cremonese), Bernardo Calabrese (Padova)

Cessioni: Giorgio Brogni (Atalanta), Daniel Frey (Cremonese), Danilo Bulevardi (Monopoli), Denis Portanova (Virtus Entella)

Juventus Next Gen

Acquisti: Nikola Sekulov (Cremonese)

Cessioni: Giulio Doratiotto (Phoenix Rising), Alessandro Citi (Pro Vercelli), Gian Marco Crespi (Spezia)

Lucchese

Acquisti: Nicolò Fazzi (svincolato), Francesco Disanto (Virtus Entella)

Cessioni: Gianluigu Sueva (risoluzione)

Olbia

Acquisti: Andrea Schiavone (svincolato), Andrea Bianchimano (Renate), Mattia Scaringi (Novara),

Cessioni: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Luca Belloni (svincolato)

Perugia

Acquisti: Youssouph Cheikh Sylla (Vis Pesaro), Noah Lewis (svincolato)

Cessioni: Christian Acella (Cremonese), Jacopo Furlan (risoluzione)

Pescara

Acquisti: Manuel Gasparini (Potenza)

Cessioni: Denis Manu (Pineto), Giuseppe Ciocci (risoluzione), Luca Mora (Fiorenzuola), Christian Tommasini (Monopoli)

Pineto

Acquisti: Denis Manu (Pescara), Daniel Sannipoli (Avellino)

Cessioni:

Pontedera

Acquisti: Giuseppe Ciocci (Cagliari), Alessandro Lombardi (Rimini), Samuele Angori (Empoli), Simone Andrea Ganz (svincolato), Lorenzo Peli (Atalanta)

Cessioni: Luca Paudice (Renate), Samuele Angori (Empoli), Francesco Nicastro (Vis Pesaro), Giocanni Catanese (Arezzo), Daniel Fossati (Sestri Levante)

Recanatese

Acquisti: Andrea Pelamatti (Torres), Matteo Ahmetaj (Bari), Cristian Shiba (SudTirol), Alessandro Raimo (Carrarese)

Cessioni: Daniel Giampaolo (Ancona)

Rimini

Acquisti: Lorenzo Malagrida (Sampdoria), Diego Porcu (Sampdoria), Jacopo Sala (svincolato), Marco Garetto (Renate)

Cessioni: Alessandro Lombardi (Pontedera), Davide Acampa (Renate), Diego Accursi (svincolato)

Sestri Levante

Acquisti: Giammarco Schirru (svincolato), Bob Murphy Omoregbe (Milan), Pietro Balducci (Prato), Daniel Fossati (Pontedera), Claudio Vaughn (Alessandria)

Cessioni: Omar Nenci (Sanremese), Tommaso Busatto (Alessandria)

SPAL

Acquisti: Marcel Buchel (svincolato), Cesare Galeotti (Lumezzane), Massimo Zilli (Cosenza), Luca Ghiringhelli (SudTirol)

Cessioni: Marco Rosafio (ACR Messina), Raffaele Celia (Ascoli), Daniel Dumbravanu (ACR Messina)

Torres

Acquisti: Eyob Zambataro (Lecco)

Cessioni: Andrea Pelamatti (Recanatese)

Virtus Entella

Acquisti: Samuele Vianni (Ardea Nuova Florida), Daniele Montevago (Sampdoria), Filippo Faggi (Bari), Alessandro Garattoni (Foggia), Denis Portanova (Gubbio), Romeo Giovannini (Modena), Antonio Granata (Padova)

Cessioni: Nicola Mosti (Modena), Edoardo Lancini (Novara), Ivan Kontek (Catania), Luca Zamparo (Padova), Simone Tascone (Foggia), Francesco Disanto (Lucchese), Stefano Reali (Fiorenzuola), Emanuele Banfi (Forlì)

Vis Pesaro

Acquisti: Gian Marco Neri (svincolato), Joel Obi (svincolato), Francesco Nicastro (Pontedera),

Cessioni: Youssouph Cheikh Sylla (Perugia), Francesco Cusumano (Alessandria), Davide Marcandella (Fermana), Alessandro Farroni (Alessandria)