Ufficiale Virtus Francavilla, addio a sorpresa in dirigenza. Risoluzione con il Ds Antonazzo

vedi letture

Un po' a sorpresa, proprio nel mezzo al caldo mese di gennaio, che vede le squadre impegnate nel mercato di riparazione (che si concluderà poi il prossimo 1° febbraio), la Virtus Francavilla annuncia l'addio con l'uomo mercato del club, il Direttore Sportivo Angelo Antonazzo, che alle spalle ha una lunga carriera proprio all'interno della stessa società pugliese, che dovrà adesso rimpiazzare quanto prima questa casella, per far sì che vengano portare avanti le operazioni di rinforzo alla rosa.

Intanto, di seguito, la nota ufficiale:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Angelo Antonazzo. Il Presidente Antonio Magrì ringrazia il direttore per il lavoro svolto nei sette anni in biancazzurro in qualità di Responsabile del Settore Giovanile prima e direttore sportivo negli ultimi tre anni, augurandogli un grande il bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".