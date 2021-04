Virtus Verona-Samb si giocherà. Ci sono i soldi per la trasferta e l'ok dei giocatori

vedi letture

La sfida fra Virtus Verona e Sambenedettese si giocherà. La squadra di Paolo Montero partirà infatti alla volta del Veneto nonostante la situazione societaria resti sempre problematica e i soldi ancora non siano arrivati. Nella giornata di ieri il Tribunale ha accettato infatti il concordato proposto dal patron Serafino, che avrà così 60 giorni di tempo per sistemare le cose ed evitare il fallimento, e sono stati trovati i soldi per la trasferta della squadra. Il commercialista Massimo Collina dopo la decisione del tribunale è infatti andato allo Stadio Riviera delle Palme per parlare con i giocatori che hanno dato il loro ok alla trasferta. Una buona notizia per la regolarità, almeno sul campo, del campionato. Lo riferisce Rivieraoggi.it.