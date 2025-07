Ufficiale Virtus Verona, innesto di prospettiva a centrocampo: Fiorin firma un triennale

La Virtus Verona ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di un giovane rinforzo per il centrocampo come quello di Fiorin dal ChievoVerona. Questa la nota della società veneta:

"La Virtus Verona è lieta di annunciare di aver stipulato un contratto per le prestazioni sportive di Giammaria Fiorin, centrocampista classe 2006, fino al 30 giugno 2028. La Società è in attesa della registrazione dell’accordo da parte della Lega.

Nato a Oderzo (TV) il 6 ottobre 2006, Fiorin è una mezzala sinistra di grande dinamismo, capace di agire con efficacia anche sul versante destro del centrocampo. Arriva in rossoblù dopo aver disputato una eccellente stagione con la maglia del ChievoVerona nel torneo di Serie D.

Giocatore giovane ma già maturo sotto il profilo tecnico-tattico, Giammaria ha mostrato nell’ultimo campionato importanti doti di inserimento, visione di gioco e personalità, attirando l’attenzione degli osservatori virtussini.

Il suo percorso calcistico ha inizio allo Jesolo, per poi proseguire a soli 8 anni alla Liventina, società con cui si è formato per 7 stagioni, prima di approdare al settore giovanile del Venezia FC. Dopo aver militato tra Under 16 e Under 17 lagunare, Fiorin ha vissuto un’esperienza in Eccellenza proprio con la Liventina, per poi passare l’anno scorso al ChievoVerona.

Fiorin rappresenta un investimento per il presente e per il futuro del club rossoblu, in linea con la filosofia della sociatà di valorizzare i giovani talenti del territorio".