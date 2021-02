Vis Pesaro, Blue Mamona brilla in D con la Vastese e finisce nel mirino di tre club

vedi letture

In casa Vastese si sta mettendo in mostra un attaccante classe 2002 arrivato in prestito dalla Vis Pesaro nell’ultimo mercato. Si tratta di Samuel Junior Blue Mamona autore di tre reti nelle prime sei uscite con la nuova squadra in Serie D accompagnate da giocare di classe e strappi da calciatore di categoria superiore. Prestazioni che fanno felice soprattutto la Vis Pesaro che l’ha fatto esordire in questa stagione prima di girarlo in prestito e dove ha la stima del tecnico Daniele Di Donato, ma non solo. Secondo Tuttoseried.com sarebbero diverse le società che hanno messo sotto la lente d’ingrandimento il giovane attaccante: si tratta del Napoli in Serie A e di Pordenone e Virtus Entella in Serie B. Tre club che hanno mandato i propri osservatori a visionare da vicino nell’ultima giornata il talentuoso Blue Mamona.