Volano Pro Vercelli e Lecco. Senza eguali nelle ultime dieci giornate. Superato anche il Como

Pomeriggio di vittorie per Pro Vercelli e Lecco. Le due formazioni del Girone A della Serie C nei match delle 15 di oggi hanno superato, rispettivamente, la Pergolettese per 1-0 e il Renate per 2-1. Successi, questi, che hanno portato le Bianche Casacche al secondo posto con due soli punti di svantaggio dal Como (oggi non sceso in campo per il rinvio del match contro l’Olbia) mentre il Lecco appena tre punti più sotto al quarto posto.

Un trend positivo per ambedue le formazioni vidimato anche da una particolare graduatoria riguardante solo le ultime dieci giornate di campionato. In questo lasso di tempo, infatti, la Pro Vercelli ha conquistato 24 punti con 7 vittorie e 3 pareggi, mentre il Lecco 22 punti con 6 vittorie e 4 pareggi. Un ruolino di marcia migliore anche dello stesso Como che ha vinto lo stesso numero di gare della Pro Vercelli, ma ne ha perse anche 3 senza alcun pareggio.