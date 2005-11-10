Ufficiale Campodarsego, innesto dalla Serie B: arriva Pietro Carlin dal Padova

Nuovo innesto in casa Campodarsego Calcio. La società biancorossa annuncia l’arrivo di Pietro Carlin, esterno sinistro classe 2008 proveniente dal settore giovanile del Calcio Padova. Un giovane talento che entra a far parte del progetto del club presieduto da Daniele Pagin, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita mettendo a disposizione della squadra qualità e duttilità.

Ad annunciare il nuovo acquisto è il presidente Daniele Pagin: “Siamo contenti di accogliere Pietro nella nostra famiglia. Il Campodarsego ha sempre avuto grande attenzione per i giovani e per i ragazzi che hanno qualità e margini di crescita importanti. Arriva da un settore giovanile di grande livello come quello del Padova e crediamo possa trovare qui l’ambiente ideale per maturare e dimostrare le sue capacità. La nostra filosofia è quella di costruire una squadra competitiva valorizzando anche giovani interessanti”.

A presentare il nuovo arrivato è il direttore sportivo Mattia Bergamaschi: “Pietro è partito dall’Accademia del Calcio Padova, per poi passare per due anni alla Vigontina San Paolo Elite. Successivamente è tornato nel settore giovanile del Calcio Padova, dove ha disputato i campionati Under 15, Under 16 e Under 17”.

“Ha esordito anche nella Primavera del Padova allenata da mister Rossettini a soli 15 anni e 10 mesi, da fuori quota. È un mancino puro che può ricoprire diversi ruoli sulla fascia sinistra: esterno d’attacco, esterno di centrocampo e terzino sinistro. Un giocatore moderno, con buona tecnica, corsa e capacità di adattarsi alle diverse esigenze tattiche”.