Ufficiale Ancora un innesto per il ChievoVerona. Dal Cesena arriva il centrocampista Carbone

Ancora un volto nuovo in casa ChievoVerona, con il club che - attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente - comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Carbone. Centrocampista centrale classe 2006, nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della Primavera del Cesena. Ha chiuso la regular season al terzo posto e raggiunto la semifinale dei Playoff Scudetto, dopo aver eliminato l’Inter ai quarti.

Nella stagione 2024/25 ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D con il Siracusa, contribuendo al successo della squadra. L’anno precedente, invece, ha giocato nella Primavera della SPAL dove le sue prestazioni gli sono valse, a 18 anni, la prima convocazione in prima squadra, in occasione della sfida contro la Carrarese.

Benvenuto in gialloblu, Andrea".