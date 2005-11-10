Ufficiale Delli Carri torna in alabardato: è lui il nuovo Ds della Triestina. Contratto annuale

Era già atteso da un po', l'annuncio è arrivato solo adesso. A ogni modo, la Triestina ha comunicato "di aver affidato a Daniele Delli Carri il ruolo di Direttore Sportivo del club.

Il dirigente pugliese, classe ’71, si è legato ai colori rossoalabardati con un accordo fino al 30 giugno 2027.

Dopo un lungo e prestigioso percorso da calciatore, Delli Carri ha iniziato la carriera dirigenziale nel 2008 come direttore sportivo, incarico che ha ricoperto alla Renato Curi, al Catania e in due diversi periodi al Pescara, l’ultimo dei quali nel biennio 2022/24. Per il DS alabardato si tratta di un ritorno a Trieste, dove si insediò nel novembre 2024, contribuendo in modo significativo al perfezionamento della rosa che al termine della stagione 2024/25, raggiunse la salvezza nel girone A di Serie C sotto la guida tecnica di Attilio Tesser".

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del Direttore Generale e Presidente del CdA del club Giuseppe D’Aniello: “Il ritorno di Daniele Delli Carri rappresenta una scelta fortemente voluta dalla Società e perfettamente in linea con il percorso di rilancio che stiamo costruendo. La sua competenza, la profonda conoscenza dell'ambiente Triestina e la capacità di operare con equilibrio, esperienza e visione strategica saranno determinanti per affrontare al meglio la nuova stagione. A Daniele rivolgo, a nome dell'intero Club, il più caloroso bentornato e l'augurio di un proficuo lavoro, certo che insieme sapremo restituire entusiasmo e credibilità ai nostri tifosi e a tutta la città".